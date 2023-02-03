Определение термина "Пропорциональные налоги"

налоги с неизменной ставкой, не зависящей от объема облагаемого дохода. Величина таких налогов прямо пропорциональна величине облагаемого дохода.

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