Определение термина "Прожиточный минимум"

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

стоимость минимального набора благ, жизненных средств, необходимого человеку для поддержания жизнедеятельности.

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