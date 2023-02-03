Определение термина "Расчеты бюджетных учреждении"

Расчеты бюджетных учреждении

производимые бюджетными организациями расчеты с предприятиями и организациями, финансовыми органами, вышестоящими организациями, подотчетными лицами, рабочими и служащими и другими дебиторами и кредиторами. Бюджетные учреждения производят расчеты за фактически полученные товары, выполненные работы, оказанные услуги.