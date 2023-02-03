Определение термина "Расчеты платежными требованиями"

Расчеты платежными требованиями

форма безналичных расчетов, при которой получатель средств представляет в обслуживающий его банк на инкассо расчетный документ, содержащий требование к плательщику об уплате определенной суммы через банк. Применяются преимущественно в иногородних расчетах.