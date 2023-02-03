Определение термина "Расхождение курсов акций"

Расхождение курсов акций

в анализе состояния фондового рынка: расхождение между пределами колебания курсов акций в течение двух дней подряд, то есть несовпадение, расхождение двух диапазонов колебаний. Наличие существенного разрыва обычно является сигналом обратного движения цен рынка в связи с тем, что имеет место либо чрезмерное предложение, либо чрезмерный спрос.