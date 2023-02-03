Определение термина "Распределение процентов по облигациям"

Распределение процентов по облигациям

пересчет процентов по некоторым видам облигаций. Проценты по облигациям, которые продаются на рынке по текущей цене «плюс проценты», требуют пересчета при наступлении срока оплаты, поэтому покупатель уплачивает продавцу цену облигации плюс проценты, начисленные за время после последней выплаты, и покупатель, таким образом, имеет право получить всю сумму причитающихся процентов при следующей их выплате. Причитающийся процент подсчитывается путем умножения номинала облигации на ставку и срок.