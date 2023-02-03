Определение термина "Различные банковские начисления"

банковские начисления за оказание таких услуг клиенту, как инкассация и погашение векселей, осуществление расчетов, предоставление чеков и т.п.

Популярные термины

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

совокупная способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельн...

БАНК

"(от итал. banco — скамья) — финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами и ц...

БАНК

(итал. banco — скамья) — денежно-кредитный институт, осуществляющий разнообразные виды операций с деньгами и ценными бум...

ОРГАНИЗАЦИЯ

(фр. organisation, от лат. organize — придаю стройный вид) 1) строение, устройство чего-л., 2) совокупность людей, групп...

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...

СВОП

1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...