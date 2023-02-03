Определение термина "Рейтинг (англ, rating)"

Рейтинг (англ, rating)

1) показатель, характеризующий отнесение к разряду, категории; 2) показатель относительной кредитоспособности определенного заемщика или качества и надежности ценных бумаг, определяемый специальным агентством. В США начинается от «тройного А» и далее снижается. Наивысшие по надежности в отношении выплат процентов и погашения ценные бумаги относятся к категории «ААА», наихудшие — к категории «С».