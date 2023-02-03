Определение термина "Ремиз (фр. remise)"

Ремиз (фр. remise)

1) комиссионное вознаграждение, которое биржевые маклеры выплачивают лицам, помогающим привлечь клиентов к покупке ценных бумаг на бирже; 2) выплата денег посредством перевода векселя на имя лица, которому надлежит выплатить деньги; 3) недобор взяток в карточной игре и штраф за него.