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Определение термина "Рента"

Рента -
1) регулярно получаемый годовой доход с капитала, земли, имущества, не требующий от получателя предпринимательской деятельности. Такой доход может быть получен, например, от сдачи земли или помещений в аренду, предоставления кредита; 2) поток поступлений денежных средств через строго определенныепромежутки времени; 3) денежная сумма, выплачиваемая ежегодно застрахованному лицу по страховому полису со стороны страхового общества; 4) доход по облигациям государственных займов; 5) годовой доход по аннуитету (финансовой ренте) или ценным бумагам.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Рента: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка