Определение термина "Рента"

Рента

1) регулярно получаемый годовой доход с капитала, земли, имущества, не требующий от получателя предпринимательской деятельности. Такой доход может быть получен, например, от сдачи земли или помещений в аренду, предоставления кредита; 2) поток поступлений денежных средств через строго определенныепромежутки времени; 3) денежная сумма, выплачиваемая ежегодно застрахованному лицу по страховому полису со стороны страхового общества; 4) доход по облигациям государственных займов; 5) годовой доход по аннуитету (финансовой ренте) или ценным бумагам.