Определение термина "Реверс"

Реверс

(англ, reverse — поворачивать назад) 1) письменное обязательство одного лица перед другим, содержащее гарантии, удостоверяющие принятие на себя ответственности, риска; 2) декларация, по которой держатель утерянных акций подтверждает готовность взять на себя убытки, понесенные банком, в случае несанкционированного использования этих документов; взамен утерянных ценных бумаг выдается дубликат.