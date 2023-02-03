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Определение термина "Риск"

Риск -
случайности или опасности, которые носят возможный, а не неизбежный характер и могут являться причинами убытков; обычно осуществляется страхование различных видов Р. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь. Наиболее опасны Р. с осязаемой вероятностью уровня потерь, превосходящих величину ожидаемой прибыли. Принято выделять следующие виды Р.; банковский, которому подвергаются коммерческие банки; валютный, связанный с непредвиденным изменением курса иностранной валюты; кредитный, связанный с опасностью невозвращения, неполного или несвоевременного возврата кредитных средств; процентный, связанный с непредвиденным изменением процентных ставок; политический, вызванный влиянием политической нестабильности, военных конфликтов на экономические процессы; риск заразиться —  вероятность того, что проблемы дочерних или ассоциированных компаний могут «перекинуться» на материнскую компанию.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Риск: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка