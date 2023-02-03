Определение термина "Рыночная проверка"

Рыночная проверка

1) запрос у нескольких фирм котировки ценной бумаги, находящейся во внебиржевом обороте, с тем, чтобы установить, какая котировка лучшая и сколько акций можно купить или продать по котированным ценам; 2) запрос котировки по любым фондовым ценностям с тем, чтобы определить, сильно ли изменился рынок для них с тех пор, как они были проданы или по ним давалась котировка.