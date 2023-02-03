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Определение термина "Санация"

Санация -
(лат. sanatio — лечение, оздоровление)  система финансовых и кредитных мероприятий, направленных на улучшение финансового положения предприятий, находящихся под угрозой банкротства, реорганизационная процедура, когда собственником предприятия-должника, кредиторами или иными лицами оказывается финансовая помощь предприятию-должнику. Основанием для проведения С. является наличие реальной возможности восстановить платежеспособность предприятия-должника. Продолжительность С. не должна превышать 18 месяцев. Основными направлениями С. являются: выпуск новых акций или облигаций, отсрочка погашения ранее выпущенных и уменьшение процентов по ним; предоставление правительственных субсидий и новых банковских кредитов; пролонгация погашения ранее полученных ссуд; ликвидация предприятия и создание на его материально-технической базе нового; слияние с более мощной компанией или разделение на ряд мелких самостоятельных предприятий. С. на макроэкономическом уровне проводится при расстройстве государственных финансов, инфляции, неуравновешенности внешней торговли. Способы С. направлены на стабилизацию бюджета и обуздание инфляции, валютные и внешнеторговые ограничения, на привлечение иностранных кредитов, стимулирование инвестиций и т.п.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Санация: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка