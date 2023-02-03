Определение термина "Счет"

Счет





Узнать больше В Точке вы можете открыть расчётный счёт для бизнеса или зарегистрировать ИП или ООО.

1) товарный документ, выписываемый продавцом на имя покупателя и удостоверяющий поставку товара или оказание услуг и их стоимость; 2) учетная позиция в бухгалтерском учете, предназначенная для постоянного учета движения каждой однородной группы принадлежащих данному юридическому лицу средств и источников их образования, состояния расчетов с другими лицами.