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Определение термина "Сделка"

Сделка -
1) соглашение двух или нескольких экономических субъектов о проведении действий, связанных с куплей-продажей имущества, денег, ценных бумаг, созданием совместного производства, предоставлением ссуд, выполнением бизнес-операций или с другими формами экономического, торгового взаимодействия. Такого рода С. (двусторонняя или многосторонняя) называется договором. Чаще всего заключение соглашения о С. и ее проведение подразумевает, что она взаимовыгодна для всех участников. С. устанавливает, изменяет, прекращает экономические отношения между их участниками, придает им новые формы. В С. вправе участвовать как юридические, так и физические лица. Возможны и односторонние С. - завещание, дарение и т.п. С. классифицируются в зависимости от состава участников, предмета С., места ее заключения, объема проводимых операций, гарантий и ответственности сторон, правовых форм и юридического обеспечения С., способа передачи ценностей от одних участников другим, вида оплаты и т. д.;
2) переход товара или финансового инструмента от одного лица к другому, действия, направленные на установление гражданских прав и обязанностей или их изменение и прекращение. Предметом безвозмездных и коммерческих С. могут быть разнообразные товары и услуги, коммерческий обмен между двумя сторонами предполагает как минимум наличие двух объектов ценностной значимости и согласованных условий, времени и места совершения обмена. Коммерческие С. обычно реализуются посредством ряда взаимо связанных операций, обеспечь вающих сортировку, упаковку, хранение, перевозку товара, оформление необходимой документации, производство расчетов, в некоторых случаях размещение заказов на производство необходимого товара, научные и проектно-конструкторс-кие работы и др. С. обычно оформляются письменно посредством договора или других документов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Сделка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка