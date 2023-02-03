Определение термина "Сделка"
2) переход товара или финансового инструмента от одного лица к другому, действия, направленные на установление гражданских прав и обязанностей или их изменение и прекращение. Предметом безвозмездных и коммерческих С. могут быть разнообразные товары и услуги, коммерческий обмен между двумя сторонами предполагает как минимум наличие двух объектов ценностной значимости и согласованных условий, времени и места совершения обмена. Коммерческие С. обычно реализуются посредством ряда взаимо связанных операций, обеспечь вающих сортировку, упаковку, хранение, перевозку товара, оформление необходимой документации, производство расчетов, в некоторых случаях размещение заказов на производство необходимого товара, научные и проектно-конструкторс-кие работы и др. С. обычно оформляются письменно посредством договора или других документов.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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