Определение термина "Сделка"

Сделка

1) соглашение двух или нескольких экономических субъектов о проведении действий, связанных с куплей-продажей имущества, денег, ценных бумаг, созданием совместного производства, предоставлением ссуд, выполнением бизнес-операций или с другими формами экономического, торгового взаимодействия. Такого рода С. (двусторонняя или многосторонняя) называется договором. Чаще всего заключение соглашения о С. и ее проведение подразумевает, что она взаимовыгодна для всех участников. С. устанавливает, изменяет, прекращает экономические отношения между их участниками, придает им новые формы. В С. вправе участвовать как юридические, так и физические лица. Возможны и односторонние С. - завещание, дарение и т.п. С. классифицируются в зависимости от состава участников, предмета С., места ее заключения, объема проводимых операций, гарантий и ответственности сторон, правовых форм и юридического обеспечения С., способа передачи ценностей от одних участников другим, вида оплаты и т. д.;

2) переход товара или финансового инструмента от одного лица к другому, действия, направленные на установление гражданских прав и обязанностей или их изменение и прекращение. Предметом безвозмездных и коммерческих С. могут быть разнообразные товары и услуги, коммерческий обмен между двумя сторонами предполагает как минимум наличие двух объектов ценностной значимости и согласованных условий, времени и места совершения обмена. Коммерческие С. обычно реализуются посредством ряда взаимо связанных операций, обеспечь вающих сортировку, упаковку, хранение, перевозку товара, оформление необходимой документации, производство расчетов, в некоторых случаях размещение заказов на производство необходимого товара, научные и проектно-конструкторс-кие работы и др. С. обычно оформляются письменно посредством договора или других документов.