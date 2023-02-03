Определение термина "Сдельная оплата труда"

Сдельная оплата труда

форма оплаты труда, при которой заработная плата работников устанавливается в соответствии с количеством произведенной работником продукции заданного качества. При этом за каждую единицу продукции выплачивается определенная сумма денег. Часто развитие такой формы оплаты труда состоит в увеличении расценок после некоторого количества продукции, такая оплата носит название сдельно-прогрессивной.