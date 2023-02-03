Определение термина "Синэ ира эт студио"
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
Популярные термины
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
наука о хозяйстве, управлении, отношениях между людьми, а также людьми и окружающей средой, возникающими в процессе прои...
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
"показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной...
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной ...
ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетворения запросов на работу всего трудоспособного населения госуд...
ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ
одна из схем перераспределения бюджетных средств: выплаты из государственного бюджета населению и частным предпринимател...
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1) информация, необходимая для управления экономическими процессами, содержащаяся в базах данных информационных систем; ...