Определение термина "Система йорка"

Система йорка

форма сдельной оплаты труда, в соответствии с которой рабочий получает треть теоретически установленной суммы заработной платы независимо от производительности и затраченного им рабочего времени. Остальные две трети раскладываются по нормативам на рабочие часы и выплачиваются по мере отработки этих часов. Плата за сверхурочную работу при такой системе исключается.