Определение термина "Система управления экономикой"

Система управления экономикой

совокупность взаимосвязанных, согласованных методов и средств управления экономикой, хозяйством, используемых органами управления, управленческим аппаратом. С.У.Э. представляет иерархическую структуруразделенную на уровни. С.У.Э. страны разделяется на территориальные и отраслевые системы (подсистемы второго уровня), которые в свою очередь включают локальные системы управления предприятиями, организациями, фирмами. В функциональном отношении С.У.Э. любого уровня включает в качестве составных частей системы прогнозирования, экономического анализа, планирования, организации, оперативного регулирования, учета, контроля.