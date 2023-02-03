Скупка

1) последовательное, скрытое приобретение акций с целью обеспечить свое участие в капитале той или иной компании. С. представляет собой способ проникновения в компанию и используется в целях захвата контрольного пакета акций либо значительного пакета акций для обеспечения места в совете директоров. В настоящее время, чтобы противодействовать С., практически во всех странах осуществляется контроль за С. ценных бумаг. В частности, после покупки определенной части акций необходимо декларировать покупку, и при установлении контроля над компанией требуется предъявить к обмену все акции или ту их часть, которая не была скуплена; 2) массовое приобретение вещей, товаров, изделий у населения, например скупка вещей комиссионным магазином.