Определение термина "Случай закрытия фирмы"

Случай закрытия фирмы

ситуация, когда фирма останавливает производство в результате обстоятельств, приводящих к возникновению убытков, превышающих общий объем постоянных издержек фирмы, независимо от объема производства. Иначе говоря, условием закрытия фирмы выступает факт превышения цены средними переменными издержками, когда фирма не только не возмещает затраты на оборудование, но не может возместить и переменные издержки, например затраты на рабочую силу. В случае, когда цена не будет возмещать постоянные издержки, фирма будет убыточна, что еще не означает ее закрытия.