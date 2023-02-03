Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Случай закрытия фирмы

Определение термина "Случай закрытия фирмы"

Случай закрытия фирмы -
ситуация, когда фирма останавливает производство в результате обстоятельств, приводящих к возникновению убытков, превышающих общий объем постоянных издержек фирмы, независимо от объема производства. Иначе говоря, условием закрытия фирмы выступает факт превышения цены средними переменными издержками, когда фирма не только не возмещает затраты на оборудование, но не может возместить и переменные издержки, например затраты на рабочую силу. В случае, когда цена не будет возмещать постоянные издержки, фирма будет убыточна, что еще не означает ее закрытия.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

"альтернативные издержки — стоимость производства товара или услуги, измеряемая с точки зрения потерянной (упущенной) во...

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

1) сосредоточение деятельности на относительно узких направлениях, отдельных технологических операциях или видах выпуска...

БЕНЕФИЦИАР

(от франц. benefice — прибыль, польза) — лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег, выгоды, прибыли,...

БЕНЕФИЦИАР

(от фр. benefice — прибыль, польза) — лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег....

АКТИВЫ

(от лат. activus — действенный) — совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании ...

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

система наблюдения, обобщения и отражения финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью получения достоверных...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Случай закрытия фирмы: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка