Определение термина "Соотношение потерь"

Соотношение потерь

оценка жертвенности борьбы с инфляцией, показывающая, как изменится (снизится) реальный ВНП при снижении инфляции на 1%. Снижение инфляции требует определенного периода времени, поэтому необходимо оценить, какая часть национального дохода будет потеряна при снижении темпов инфляции. Как правило, считается, что при снижении инфляции на 1% теряется 5% ВНП. Соотношение потерь можно проследить по изменениям в уровне безработицы, опираясь на закон Оукена, устанавливающий взаимосвязь между темпами изменения реального ВНП и безработицы.