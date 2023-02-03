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Определение термина "Совместная деятельность"

Совместная деятельность -
в соответствии с гражданским законодательством совместная деятельность без создания для этой цели юридического лица осуществляется на основе договора между ее участниками. По договору о С.Д. стороны (участники) обязуются путем объединения имущества и усилий совместно действовать для достижения общей хозяйственной или другой цели, не противоречащей законодательным актам Российской Федерации. Денежные или иные имущественные взносы участников договора, а также имущество, созданное или приобретенное в результате их С,Д., являются их общей долевой собственностью. Участник договора о С.Д. не вправе распоряжаться долей в общем имуществе без согласия остальных участников договора, за исключением той части продукции и доходов от этой деятельности, которая поступает в распоряжение каждого участника. Участник, которому поручено ведение общих дел, действует на основании доверенности, выданной остальными участниками договора. Имущество, объединенное участниками договора для С.Д., учитывается на отдельном (обособленном) балансе у того ее участника, которому в соответствии с договором поручено ведение общих дел участников договора. Данные отдельного (обособленного) баланса в баланс пред приятия-у частника, ведущего общие дела, не включаются. Распределение прибыли, убытков и других результатов С.Д. между участниками договора о С.Д. осуществляется в порядке, предусмотренном договором. Каждый участник свою долю прибыли, полученную в результате С.Д., включает в состав внереализационных доходов при формировании финансовых результатов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Совместная деятельность: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка