Определение термина "Справка об оборотах"
В бухгалтерском учёте списание средств со счёта называется «Кредит», зачисление средств – «Дебет». Банковский учёт происходит обратным образом – зачисление записывается банком как «Кредит» (банк кредитует счёт), списание фиксируется как «Дебет». Банк учитывает эти критерии для подготовки справки об оборотах.
Если датой завершения периода в справке об оборотах указан текущий день, банк формирует такую справку на следующий день (банку требуется завершить все проводки текущего дня).
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