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Определение термина "Справка об оборотах"

Справка об оборотах -
Справка об оборотах содержит сумму входящих и исходящих операций по счёту за выбранный период, без детализации самих операций. Виды справки об оборотах – общая или с помесячной разбивкой оборотов в выбранном периоде.
В бухгалтерском учёте списание средств со счёта называется «Кредит», зачисление средств – «Дебет». Банковский учёт происходит обратным образом – зачисление записывается банком как «Кредит» (банк кредитует счёт), списание фиксируется как «Дебет». Банк учитывает эти критерии для подготовки справки об оборотах.
Если датой завершения периода в справке об оборотах указан текущий день, банк формирует такую справку на следующий день (банку требуется завершить все проводки текущего дня).

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Что такое Справка об оборотах: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка