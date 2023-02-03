Определение термина "Справка об оборотах"

Справка об оборотах

Справка об оборотах содержит сумму входящих и исходящих операций по счёту за выбранный период, без детализации самих операций. Виды справки об оборотах – общая или с помесячной разбивкой оборотов в выбранном периоде.

В бухгалтерском учёте списание средств со счёта называется «Кредит», зачисление средств – «Дебет». Банковский учёт происходит обратным образом – зачисление записывается банком как «Кредит» (банк кредитует счёт), списание фиксируется как «Дебет». Банк учитывает эти критерии для подготовки справки об оборотах.

Если датой завершения периода в справке об оборотах указан текущий день, банк формирует такую справку на следующий день (банку требуется завершить все проводки текущего дня).