Определение термина "Сравнительные преимущества"

Сравнительные преимущества

более низкие издержки одного производителя по сравнению с издержками другого, что позволяет разделить выпуск продукции между ними в пользу первого производителя для получения большей отдачи, выгоды. С.П. наиболее характерны для разных стран и находят проявление в международной торговле.