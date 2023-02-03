Определение термина "Средние издержки"

Средние издержки

издержки на единицу выпускаемой продукции. Различают общие С.И., равные частному от деления полных издержек на объем производства; переменные С.И., равные частному от деления переменных издержек на объем производства: постоянные С.И., равные частному от деления постоянных издержек на объем производства.