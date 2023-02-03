Определение термина "Средства труда"

орудия производства, с помощью которых воздействуют на предметы труда.

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ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

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МИКРОЭКОНОМИКА

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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

фундаментальное понятие экономической теории, означающее в общем источники, средства обеспечения производства, совокупно...

ДЕПОНЕНТ

(от лат. deponentus — откладывать) — 1) физическое или юридическое лицо, которое передало на хранение в кредитное учрежд...

ДЕПОНЕНТ

(лат. deponentus — откладывать) — 1) физическое или юридическое лицо, которому принадлежат денежные средства, временно х...