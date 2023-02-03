Определение термина "Страхование кредитов"

Страхование кредитов

вид страхования, сущность которого заключается в уменьшении или устранении кредитного риска. Объектами С.К. являются коммерческие кредиты, предоставляемые поставщиком покупателю; банковские ссуды; обязательства и поручительства по кредиту и др.