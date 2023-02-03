Определение термина "Страхование от несчастных случаев"
Страхование от несчастных случаев -
"это вид личного страхования в индивидуальной и групповой формах. Страхование от несчастных случаев предусматривает (полную или частичную) выплату страховой суммы при наступлении неблагоприятного явления (или его последствий), связанного с жизнью и здоровьем страхователя.
Условия страхования от несчастного случая могут существенно отличаться в зависимости от целей страховой защиты. Так страхование, осуществляемое при кредитовании, как правило, обеспечивает защиту только от смерти и постойной утраты трудоспособности застрахованного лица.
Между тем страхователь может застраховаться и от болезней, и на случай временной нетрудоспособности, и на случай госпитализации и т.д.
Отличительной чертой данного вида страхования является его незначительная стоимость по сравнению с иными видами страхования. Так страховая компания «Уверен.ру», являющаяся генеральным партнером «Банк24.ру» в области страхования, предлагает потребителю (страхователю) «страховые пробники» от несчастных случаев, отличающиеся крайне низкой стоимостью и направленных на опробование страховой защиты в действии.
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Определение термина подготовили сотрудники <a href="http://www.uveren.ru/">страховой компании «Уверен.ру»</a>