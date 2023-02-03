Определение термина "Страхование от несчастных случаев"

Страхование от несчастных случаев

"это вид личного страхования в индивидуальной и групповой формах. Страхование от несчастных случаев предусматривает (полную или частичную) выплату страховой суммы при наступлении неблагоприятного явления (или его последствий), связанного с жизнью и здоровьем страхователя.

Условия страхования от несчастного случая могут существенно отличаться в зависимости от целей страховой защиты. Так страхование, осуществляемое при кредитовании, как правило, обеспечивает защиту только от смерти и постойной утраты трудоспособности застрахованного лица.

Между тем страхователь может застраховаться и от болезней, и на случай временной нетрудоспособности, и на случай госпитализации и т.д.