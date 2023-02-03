Определение термина "Суммированный учёт рабочего времени"

Суммированный учёт рабочего времени

это система, при которой рабочее время сотрудника учитывается не по дням, а за определённый период, например, месяц или квартал. Позволяет гибко планировать рабочие часы, так как сотрудники могут работать больше в одни дни и меньше в другие. При этом их общая нагрузка за период должна соответствовать установленной норме. Это удобно для компаний с изменяющимся рабочим графиком и помогает лучше распределять рабочую нагрузку.