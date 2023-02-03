Определение термина "Свинг"

Свинг

(англ, swing — колебание) 1) верхний предел взаимного кредитования сторонами клиринговых расчетов по двусторонним соглашениям; устанавливается в определенном процентном отношении к объему товарооборота сторон; 2) кредитная линия, открываемая банками для своей клиентуры; 3) колебания курса валют и ценных бумаг на бирже.