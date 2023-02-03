Определение термина "Талер"

Талер

(нем. Taler) — крупная серебряная монета, чеканившаяся с конца XV — начала XVI в. От названия талера произошли названия денежных единиц: далер в Скандинавии, таллеро в Италии, далеро в Испании, доллар в США. Т. представлял серебряный эквивалент золотых монет, выпущенный с целью их замены. В последующем применялись многие разновидности Т., который просуществовал как монета до 1907 г.