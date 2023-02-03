Определение термина "Текущие расходы"

Текущие расходы

1) затраты на товары и услуги для повседневного пользования, потребления, отражаемые на текущих счетах; 2) расходы, осуществляемые и оплачиваемые в данный момент, период времени; 3) мелкие расходы банков и других учреждений из собственной сметы, не возмещаемые клиентами.