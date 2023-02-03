Определение термина "Телеграфный банковский код"

Телеграфный банковский код

система условных кодовых обозначений для шифрования текстов телеграфной банковской переписки. Каждый кодовый знак состоит из пяти букв, заменяющих шаблонный трафаретный текст или определенную денежную сумму. В России используют два вида кодов: внутренний, на основе кириллицы, и международный — из букв латинского алфавита. В связи с преобладанием электронной компьютерной связи в настоящее время вытесняется электронно-цифровой подписью.