Определение термина "Тезаврация"

Тезаврация

(от греч. thesauros — сокровище) 1) изъятие драгоценных металлов, монет и банкнот из обращения с целью накопления, а не получения доходов, в ожидании роста их стоимости или получения прибыли в будущем; 2) накопление драгоценных металлов (в виде слитков, монет, ювелирных изделий) частными владельцами в виде сокровища или страховых фондов. В современных условиях Т. обусловлена, в первую очередь, стремлением застраховать капиталы и сбережения от инфляционного обесценения; 3) создание золотого запаса государства.