Типовой первичный учетный документ

первичный учетный документ, предназначенный для оформления хозяйственных операций в организациях любой организационно-правовой формы. В состав обязательных реквизитов таких документов включены: наименование документа (формы); код формы; дата составления; место составления; содержание хозяйственной операции: количественная характеристика хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение и оформление хозяйственной операции; личные подписи лиц, совершивших операцию и их расшифровки. Примерами таких форм являются межотраслевые (межведомственные) типовые формы первичной учетной документации. В необходимых случаях в первичном документе могут быть приведены дополнительные реквизиты: номер документа, название и адрес предприятия, основание для совершения хозяйственной операции, зафиксированной документом, другие дополнительные реквизиты, определяемые характером документируемых хозяйстве иных операций.