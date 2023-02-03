Определение термина "Тн вэд"

Тн вэд

классификатор товаров, которые провозят через границу. У каждого товара есть свой код, который показывает основные свойства и характеристики товара. Например, размер, вес и материал.

Предприниматель указывает код ТН ВЭД в таможенной декларации, когда перевозит свой товар через границу. Благодаря этому, таможенная служба понимает, что именно он везёт. С помощью кода ТН ВЭД таможня рассчитывает налоги и пошлины.