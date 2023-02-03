Определение термина "Том-некст"

Том-некст

комбинированная биржевая сделка, фактически начинающаяся завтра, а заканчивающаяся послезавтра, например, одновременная покупка валюты с поставкой на следующий рабочий день и продажей на второй рабочий день. Иначе говоря, валюта (или другой товар) принадлежит покупателю только в течение одного дня, следующего за днем сделки.