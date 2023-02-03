Определение термина "Товарно-транспортная накладная"

Товарно-транспортная накладная

накладная, предназначенная для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов для их перевозки автомобильным транспортом; составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно на каждую поставку с обязательным заполнением всех реквизитов.