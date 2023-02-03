Определение термина "Трамп"

Трамп

(англ, tramp — бродяга) — грузовое судно, перевозящее любые массовые грузы по любым направлениям нерегулярно, без определенного расписания (т.н. «бродячее» судно), в отличие от лайнера, используемого для плановых перевозок по закрепленным направлениям. Обычно Т. фрахтуется на условиях чартер-партии.