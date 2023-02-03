Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Транчизи

Определение термина "Транчизи"

Транчизи -
(англ, tranches) —мелкие (по 10 тыс. долларов) части больших евро-долларовых сертификатов стоимостью 10-30 млн. долларов, которые продаются мелким инвесторам и имеют все параметры (процент, дату выпуска, дату выкупа) большого сертификата.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ПОЗИТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

часть экономической теории, которая изучает и объясняет наблюдаемые экономические факты, события, процессы, устанавливае...

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги государства, предприятий, населения и другие средства, легко обр...

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1) средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках ...

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

денежные средства предприятия, затраченные в течение конкретного периода времени на заработную плату, премиальные выплат...

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ

часть производственных фондов предприятий, полностью потребляемая в одном производственном цикле и переносящая свою стои...

ВАЛОВОЙ ДОХОД

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и прод...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Транчизи: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка