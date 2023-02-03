Определение термина "Трассат"

Трассат

(нем. Trassat от итал. trassare — переводить по векселю) лицо, акцептирующее вексель (тратту) и берущее тем самым на себя обязательство уплатить по переводному векселю при наступлении срока платежа. Указание трассата является обязательным реквизитом переводного векселя.