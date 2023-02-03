Определение термина "Учредительские затраты"

Учредительские затраты

расходы предпринимателя, связанные с учреждением и организацией предприятия, приобретением основных средств для его функционирования. УЗ. включают: расходы на учреждение, регистрацию компании (получение лицензии, расходы на подписку и размещение ценных бумаг, открытие счета); расходы, необходимые для начала работы предприятия (реклама, маркетинговые исследования); расходы на увеличение акционерного капитала, на эмиссию облигаций, на премии по облигациям, затраты, связанные с приобретением недвижимости. Подобные затраты покрываются в кратчайшие сроки. Они не учитываются как активы компании и не принимаются в расчет при ликвидации компании.