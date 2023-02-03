Определение термина "Уставный фонд"

Уставный фонд

совокупность основных и оборотных средств, выделенных государственной или муниципальной организации соответственно государственным или муниципальным органом для обеспечения деятельности, определенной в положении (уставе) организации. У.Ф. может пополняться за счет прибыли от хозяйственной деятельности компании.