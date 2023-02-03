Определение термина "Валюта сделки"

Валюта сделки

валюта, в которой устанавливается цена товара во внешнеторговом контракте или выражается сумма предоставленного международного кредита. B.C. может быть валюта экспортера или кредитора, валюта импортера или заемщика, а также валюта третьих стран или какая-либо международная счетная единица, Введение в контракт B.C., отличной от валюты платежа, служит одним из способов страхования от валютного риска.