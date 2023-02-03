Определение термина "Валютная корзина"

Валютная корзина

определенный набор валют, по отношению к которому определяется средневзвешенный курс одной валюты. Служит базой определения курса валют на основе перехода Ът долларового к многовалютному стандарту. В настоящее время принято включать в В.К. пять валют: доллар США, марку ФРГ, японскую иену, французский франк и английский фунт стерлингов, а определение удельного веса каждой проводится с учетом доли страны в международной торговле.