Определение термина "Валютная оговорка"

Валютная оговорка

условие, которое включается в международные кредитные, платежные, внешнеторговые и другие контракты для страхования кредитора и экспортера от риска падения курса валюты-платежа с момента заключения контракта до момента его оплаты. Обычно применяют два вида В. О.:

1) включение в соглашение о цене товара (сумме кредита) устойчивой валюты в качестве валюты сделки: при понижении курса общая стоимость в валюте платежа увеличится соответственно;

2) включение условия об изменении цены товара (или суммы кредита) в такой же пропорции, как изменится курс валюты платежа по сравнению с курсом валюты сделки.