Определение термина "Вестинг"

Вестинг

1) права работников на получение разнообразных выплат из фондов, создаваемых в основном за счет взносов работодателей, например пенсионных; предоставляются лицам, проработавшим в данной фирме в течение определенного срока; 2) срок, в течение которого участник фонда не имеет права распоряжаться суммой на именном пенсионном счете.