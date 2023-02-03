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Определение термина "Вклад"

Вклад -
денежные средства или ценные бумаги, внесенные на хранение в банк или в другое финансовое учреждение. Лицо, внесшее В., называют вкладчиком. Существуют именные В. и В. на предъявителя. В. на предъявителя имеет право пользоваться любое лицо, предъявившее документ, удостоверяющий вложение средств. В. до востребования вносятся без указания срока хранения, а срочные В. — на определенный срок. По денежным вкладам банк выплачивает процент, а по другим — взимает плату за хранение.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Вклад -
банковский депозит, денежные средства, внесенные на хранение в банк или в другое финансовое учреждение. Лицо, внесшее вклад, именуют вкладчиком. Существуют именные вклады и вклады на предъявителя. Вкладом на предъявителя вправе пользоваться любое лицо, предъявившее документ, удостоверяющий вложение средств. Вклады до востребования, бессрочные вносятся без указания срока хранения, а срочные вклады — на определенный срок.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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