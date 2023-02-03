Вклад

денежные средства или ценные бумаги, внесенные на хранение в банк или в другое финансовое учреждение. Лицо, внесшее В., называют вкладчиком. Существуют именные В. и В. на предъявителя. В. на предъявителя имеет право пользоваться любое лицо, предъявившее документ, удостоверяющий вложение средств. В. до востребования вносятся без указания срока хранения, а срочные В. — на определенный срок. По денежным вкладам банк выплачивает процент, а по другим — взимает плату за хранение.